Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* (Yargıda reform çalışmaları) Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde çalışmalar son aşamada.

* 10. Yargı Paketi taslak çalışması milletvekillerine sunulacak.

Yargı reformu strateji belgemizin ilk hedefi ceza adaleti sistemine yönelik düzenlemeler olacak.

* (Narin Güran cinayeti davası) Tüm bulgular değerlendirildi, tespit edilen kamera görüntüleri incelendi. HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor. Hunharca bir cinayete kurban gittiğini biliyoruz. HTS kayıtlarındaki bulgular önemli bir delil. Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi. Yargı katillerden hesap soracak. Bu konuyu siyasi boyutlara çekmek isteyenler de oldu. Narin kızımızın hakkını bu devlet korur ve hesabını sorar. Toplanan deliller 2 26 Aralık'ta değerlendirilecek. Mahkeme heyeti titiz çalışıyor.

* (3 belediyeye görevlendirme kararları) Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, suç varsa soruşturur. İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127. maddesinin gereğini uyguladı.