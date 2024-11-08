Narin cinayeti davasında gerginlik! Arif Güran sinir krizi geçirdi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, bugün de devam ediyor.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Narin davasında çarpıcı itiraf: Gel, evinde otur, Nevzat bu olayı üstlensin Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor.

Davada dün tutuklu 4 sanık ile baba Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eşinin beyanları alınmıştı.

ARİF GÜRAN SİNİR KRİZİ GEÇİRİP MAHKEME SALONUNDAN ÇIKTI

Tanıkların dinlendiği mahkeme salonunda eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren tanık Enes Baran'a soru sorduğu esnada baba Arif Güran sinir krizi geçirdi. Baba Arif Güran, "Kızımdan bahsederek anlatmayın. Yeter. Allah için. Yeter yeter yeter. Gözümün içine baka baka anlatıyorlar" diyerek sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan çıktı.

Güran ailesi bu duruma tepki gösterirken mahkeme başkanı Güran ailesini sakinleştirmeye çalıştı.

Fenalaşan Arif Güran, ambulansla hastaneye götürüldü.

Davanın 2'inci gününde ağabey Baran Güran, tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanı köydeki gizli toplantı iddiasını sordu. Güran, "Sayın hakim, gizli toplantı herkesin göreceği yerlerde mi yapılır? Bazen bakanlar geliyordu köye, misafirleri çıkarıyorduk. Kimseyle toplantı olmadı. Özel bir toplantı olsaydı köyde yapılmazdı." dedi.

Mahkeme başkanı Narin'in annesine açık açık sordu: Salim ile ilişkiniz var mı?

Mahkeme Başkanı: "Peki, kadınlar kavgası var mı?" sorusuna, Baran Güran: "Orada değildim" dedi.

Mahkeme Başkanı: "Kadınların neden kavga ettiği konusunda bilgi sahibi misin?" sorusuna ise, Baran Güran: "Küçük bir melek söz konusu olduğu için gerginlik çoktu" dedi.

HER ŞEYİ BİLİYORSUNUZ

Mahkeme Başkanı: "Bu olay 'siz her şeyi biliyorsunuz, susuyorsunuz' konusundan değil mi?" sorusuna Baran Güran: "Bence değil, orada masum bir çocuk var" diye yanıt verdi.

AĞABEY NEVZAT'I SUÇLADI

Tanık ağabey Baran Güran: "Babamla Nevzat arasında tartışma oldu, ben şahittim. Nevzat sesini yükselterek, 'Parayı vermiyorum' dedi. Sonra babam ona bağırınca Nevzat kekelemeye başladı, babam ona kızdı. Babamla kötü bir üslupla konuşuyordu, ben ona orada saldıracaktım. Sonra babamdan dolayı bunu yapmadım. Nevzat, bu cinayeti yapabilir, çünkü 50 cinayet işlemiş gibi soğukkanlı." Baran Güran, amcasının böyle bir cinayet ilerlemeyeceğini söyledi.