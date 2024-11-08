Narin cinayeti davasında gerginlik! Arif Güran sinir krizi geçirdi

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.
Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor.
Davada dün tutuklu 4 sanık ile baba Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eşinin beyanları alınmıştı.
Tanıkların dinlendiği mahkeme salonunda eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren tanık Enes Baran'a soru sorduğu esnada baba Arif Güran sinir krizi geçirdi. Baba Arif Güran, "Kızımdan bahsederek anlatmayın. Yeter. Allah için. Yeter yeter yeter. Gözümün içine baka baka anlatıyorlar" diyerek sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan çıktı.
Güran ailesi bu duruma tepki gösterirken mahkeme başkanı Güran ailesini sakinleştirmeye çalıştı.
Fenalaşan Arif Güran, ambulansla hastaneye götürüldü.AĞABEY BARAN GÜRAN, TANIK OLARAK DİNLENDİ
Davanın 2'inci gününde ağabey Baran Güran, tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanı köydeki gizli toplantı iddiasını sordu. Güran, "Sayın hakim, gizli toplantı herkesin göreceği yerlerde mi yapılır? Bazen bakanlar geliyordu köye, misafirleri çıkarıyorduk. Kimseyle toplantı olmadı. Özel bir toplantı olsaydı köyde yapılmazdı." dedi.
Mahkeme Başkanı: "Peki, kadınlar kavgası var mı?" sorusuna, Baran Güran: "Orada değildim" dedi.
Mahkeme Başkanı: "Kadınların neden kavga ettiği konusunda bilgi sahibi misin?" sorusuna ise, Baran Güran: "Küçük bir melek söz konusu olduğu için gerginlik çoktu" dedi.
HER ŞEYİ BİLİYORSUNUZ
Mahkeme Başkanı: "Bu olay 'siz her şeyi biliyorsunuz, susuyorsunuz' konusundan değil mi?" sorusuna Baran Güran: "Bence değil, orada masum bir çocuk var" diye yanıt verdi.
AĞABEY NEVZAT'I SUÇLADI
Tanık ağabey Baran Güran: "Babamla Nevzat arasında tartışma oldu, ben şahittim. Nevzat sesini yükselterek, 'Parayı vermiyorum' dedi. Sonra babam ona bağırınca Nevzat kekelemeye başladı, babam ona kızdı. Babamla kötü bir üslupla konuşuyordu, ben ona orada saldıracaktım. Sonra babamdan dolayı bunu yapmadım. Nevzat, bu cinayeti yapabilir, çünkü 50 cinayet işlemiş gibi soğukkanlı." Baran Güran, amcasının böyle bir cinayet ilerlemeyeceğini söyledi.