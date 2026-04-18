İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
  • Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Bahtiyar'ın oğlu silahla yakalandı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Bahtiyar'ın oğlu silahla yakalandı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, babasının duruşmasının yapıldığı gün adliye arkasında yapılan aramada ruhsatsız tabancayla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, babasının duruşmasının görüldüğü gün Diyarbakır Adliyesi çevresinde ruhsatsız tabancayla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİYE ARKASINDA SİLAHLA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Narin Güran cinayetinin tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının olduğu 16 Nisan'da, Diyarbakır Adliyesi arkasında gerçekleştirilen kontrol kapsamında bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Araçta, Narin Güran cinayeti davasının sanığı Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile biri 18 yaşından küçük 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Bahtiyar tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından sanık Nevzat Bahtiyar Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmış, Bahtiyar'a 16 Nisan'da görülen ikinci duruşmada "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Özel kuvvetler tatbikatından nefes kesen anlar: Mehmetçik damga vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.