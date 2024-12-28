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Narin Güran davasında karar verildi!

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

28 Aralık 2024 Cumartesi 21:41 - Güncelleme:
Narin Güran davasında karar verildi!
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması üçüncü günde de devam etti.

Duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, savunma yaptı.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip masum olduklarını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan ağabey Enes Güran, suçlamaları kabul etmedi. Nevzat Bahtiyar'ı suçladı ve beraatini istedi. Anne Yüksel Güran ise suçlamaları reddetti, masum olduğunu söyledi.

Tutuklu sanıkların savunmaları bitti,mahkeme salonunda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, sağlık personelini de salonda hazır bekletildi.

Mahkeme kararını açıkladı

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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