Narin Güran dosyasında yeni gelişme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Açılan davada yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran 8'inci Ağır Ceza Mahkemesince "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbete; Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti ve dosya istinafta onandı.

Ardından Yargıtay'a gönderilen dosya 4 kişinin cezalarının onanması istendi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesinin baktığı dosya ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

ÖN İNCELEME TAMAMLANDI

Ana davayla ilgili Yargıtay'da ön inceleme safhası tamamlandı. Narin cinayetine ilişkin dosyanın temyiz ön incelemesi bitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesi sanık müdafilerine tebliğ edildi.

Dosya Yargıtay'da temyiz inceleme sırasını bekliyor.

Dosya arşive alınırken, bu arada adli bilişim uzmanı Tuncay Beşikçi'nin hazırladığı ek uzman mütalaası dosyaya sunuldu.

