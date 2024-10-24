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Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Zorla getirilme kararı verildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili iddianameyi kabul eden mahkeme, dosyada avukatı bulunmayan Nevzat Bahtiyar için, zorunlu müdafi görevlendirilmesi için yazı yazdı. Mahkeme ayrıca, aralarında ağabey Baran Güran'ın da olduğu tanıklar ve bazı tutuklu sanıkların beyanlarının tespiti ve baba Arif Güran'ın müşteki olarak sisteme kaydı ile haklarında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. 7 Kasım'daki ilk duruşma için 22 kişi hakkında 'zorla getirme' kararı çıkarıldı.

DHA24 Ekim 2024 Perşembe 15:54 - Güncelleme:
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Zorla getirilme kararı verildi
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'da ilk duruşması için 22 kişi hakkında "zorla getirme" kararı çıkarıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince tensip zaptı hazırlandı.

Tensip zaptında, 4 sanığın tutukluğunun devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suç nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eylemin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanma nedeninin var sayılması gerektiği ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu göz önüne alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir." denildi.

Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'daki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi.

Tensip zaptında duruşma saatinin 09.00 olarak belirlendiği bilgisi yer aldı.

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