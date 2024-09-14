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  • Narin soruşturmasında ısırık izi araştırılıyor: Annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnek alındı
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Narin soruşturmasında ısırık izi araştırılıyor: Annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnek alındı

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 'kasten öldürme suçuna iştirak etmek' suçundan tutuklanan anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Narin soruşturmasında ısırık izi araştırılıyor: Annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnek alındı
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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

ÖRNEK ALINDI

Soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Güran'dan, savcılığın talebi üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

ISIRIK İZİ ARAŞTIRILIYOR

Örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Hazırlanacak raporda, aynı suçtan tutuklu Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle anneden alınan örneklerin uyuşup uyuşmadığının tespit edileceği öğrenildi.

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