Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın 5 yıl önce ölen engelli ablasının dosyası yeniden açıldı. Tülin Güran, ailesinin 'merdivenden düştü' beyanı sonrası otopsi yapılmadan defnedildi. Savcılık, Tülin'in de öldürüldüğü iddiaları üzerine harekete geçti. Olay günü Tülin'in kaldırıldığı hastaneye yazı yazan savcılık, röntgen filmleri ve tüm tetkiklerin rapor olarak gönderilmesini istedi.

HASTANE RAPORU: ABLA ZATÜRREDEN ÖLDÜ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın şüpheli bulunan ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada hastanenin savcılığa ilettiği belgelerde şüpheli bir durumun olmadığı vurgulandı.

2009'da kayıtlar dijital olarak tutulmadığı için hastane yönetimi belgeleri kağıda basılı olarak ilettiği raporda, Tülin Güran'ın Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne zatürre (pnömoni) sebebiyle kaldırıldığı ve burada vefat ettiği belirtildi.

Hastanedeki ölüm raporunda abla Güran'ın vefatında herhangi bir şüpheli durum ya da travma bulgusu bulunmadığı belirtildi.

Tülin Güran'a tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı belirtildi.

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