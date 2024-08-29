Ağabeyin kolundaki iz kayıp Narin'den mi? Adli Tıp raporu çıktı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

RAPOR ÇIKTI

Ağabey E.G'nin kolundaki ısırık izi incelendi, beklenen rapor çıktı. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey, İstanbul'dan tekrar Diyarbakır'a götürüldü.

Gözaltına alınan ismin kim olduğu belli oldu

1 kişi gözaltına alındı

Halk TV'nin algı çabası tutmadı! Narin'in babasından hayal kırıklığına uğratan cevap