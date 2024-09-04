Diyarbakır'da 14 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in amcası S.G.'yi tutuklanmaya götüren süreçle ilgili detaylar ortaya çıktı. S.G.'nin aracının sürücü koltuğunda Narin'in DNA'sı bulundu. Amca S.G., aleyhindeki tüm sorulara "hatırlamıyorum" yanıtı verdi.

Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları 14'üncü günde de devam etti. Arama çalışmaları ve soruşturma devam ederken Narin'in amcası S.G.'nin tutuklanmasına gerekçe olan detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

DNA'SINA TİŞÖRTTEN ULAŞILDI

Jandarma tarafından Narin'e ait tişört ve battaniye üzerinde yapılan çalışmalarda elde edilen DNA örnekleri, anne ve babası ile yapılan karşılaştırmada eşleşti. Böylece Narin'e ait ilk kez bir DNA profili elde edildi. Amcanın şüpheli hareketleri ve tutarsız ifadeleri üzerine jandarma tarafından aracında yapılan incelemede sürücü koltuğunda Narin'in DNA'sına rastlandı. Amca S.G. saat 16:50 – 19:30 zaman aralığında ne yaptığını ve nerede olduğu yönündeki sorulara tutarsız yanıt verdi.

ŞÜPHE ÇEKEN HAREKETLER

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, S.G.'nin arama faaliyetlerinde hep ön planda olma algısı yaratmaya çalışması da jandarmanın şüphesini çekti. S.G.'nin Narin'in kaybolduğu saat diliminde WhatsApp görüşmelerini ve cep telefonu görüşme kayıtlarını sildiği tespit edildi. S.G., tüm sorulara "hatırlamıyorum " şeklinde yanıt verdi.

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