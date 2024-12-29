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Narin'in annesinden itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit: Yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasının dünkü duruşmasında anne Yüksel Güran savunma yaptı. Nevzat Bahtiyar'ı kasteden anne, “O şimdi kendini güvene almış, yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım” dedi.

Akşam Gazetesi29 Aralık 2024 Pazar 08:22 - Güncelleme:
Narin'in annesinden itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit: Yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

"TÜLİN İÇİN DE SUÇLANDIM"

Dünkü oturumda anne Yüksel Güran'ın son savunması alındı. Eşiyle evlendiklerinde birbirlerine yalan söylemeyecekleri yönünde söz verdiklerini anlatan Yüksel Güran, evlerinde hiçbir zaman şiddet olmadığını savundu. Kızı Tülin'i de 17 yıl önce kaybettiğini anımsatan Güran, "Narin kaybolduğunda Tülin'in ölümüyle de beni suçladılar, Tülin eğer hastanede ölmeseydi, kızımın mezarına kadar açarlardı, beni suçlarlardı. 'Sen öldürdün kızını, merdivenden attın, ne biçim annesin?' dediler. Kızım özürlüydü, konuşamıyordu. Dünyaya geldiği zaman 'En fazla 6-7 sene yaşar, iç organları büyür, sonra vefat eder' dediler. Bu dosya için beni suçlu gösterdiler. Bana parmak salladılar" ifadelerini kullandı.

"KIZIMA KEFEN GİYDİRDİLER"

Savunmasına devam eden Yüksel Güran, "Bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim, kefen giydirdiler. Kefenini, mezarını bile görmedim" dedi. Güran, ifadesinin devamında şunları söyledi: "Narin, en son Kur'an kursuna gitti. Size yemin ederim onu görmedim, Narin eve gelmedi. Yorgundum, yatıyordum. Çocuklarım da evde yatıyordu. Enes, gece Malatya'dan gelmişti. O gün Allah'ın kulu evimize gelmemiş. Neden bize inanmıyorsunuz? 22 yıldır evliyim. Bir gün evimizde sorun olmadı, o gün niye olacak ki? 'Salim ve Yüksel, Narin'i öldürdü' dediler, Enes'i de suça ortak ettiler. 'Enes gözüne vurmuş, zarar vermiş, kızını öldürmüş' dediler. Hepimiz Narin'i arıyorduk. 'Babasını neden aramadın?' dediler, babası kafayı yiyecekti, o yüzden aramadım. 'Salim yengesiyle yatmış' diyorlar. (Salim Güran) Niye Nevzat'ı arıyor? Bütün Tavşantepe bizim, istediği yere götürürdü. 2-3 dakikada tavuk mudur bu? Narin benden gelinlik, topuz için toka ve bindallı istedi. 'Söz veriyorum, alacağım' dedim. Bırakmadılar, kızıma sözümü yerine getireyim. Hayalimizi yıktılar."

"SAÇLARINI GÖSTERDİ"

Nevzat Bahtiyar'ın kendini güvene aldığını iddia eden anne Yüksel Güran, "Yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım. Bütün Tavşantepe bizimdir. İstediğimiz yere gideriz. Niye Salim, Nevzat'a 'Gel yengemle yatmışım. Bu cenazeyi al götür' desin?" ifadesini kullandı. Bahtiyar için "Narin'i çuvala koyup gezdiriyor. Allah ona da kısmet edecek. Torunları da var" diye konuşan Yüksel Güran, Narin'in ellerinde bulunan saç telleri ile ilgili saçını açıp gösterdi.

  • Narin
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