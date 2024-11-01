Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin baba Arif Güran'dan Nevzat Bahtiyar'a yeni iddialar geldi.

Bahtiyar'la cinayetten önce araba ticareti nedeniyle tartıştıklarını anlatan Salim Güran, tartışmada Bahtiyar'ın kekelediğini, kendisinin de dalga geçtiğini belirtti. Baba Güran, Bahtiyar'ın inadına bu olaya karıştığını öne sürdü.

ADIM ADIM ANLATTI

Nevzat Bahtiyar'a olay yerinde keşfi yaptırıldığı görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde soğukkanlı olduğu görülen Bahtiyar'ın, Narin'in cesedini bir torba içerisine koyup, Eğertutmaz Deresi'ne nasıl sakladığını anlattı. Tüm yaptıklarını adım adım anlatan tutuklu sanığın bir elinin kelepçeli olduğu ve sorulan tüm sorulara cevap verdiği görülüyor.

Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntülerinde soğuk kanlı tavırları dikkat çekti.

AMCA İLK GÜN DERE YATAĞINA GİTMİŞ

Narin'in cansız bedenin bulunduğu dereyi gören kamera kayıtları ayrıntılı olarak incelendi.

Amca Salim Güran'ın olay günü aracıyla saat 22.48'de cesedin bulunduğu noktada durduğu tespit edildi. HTS kayıt larıyla da doğrulanan bu görüntüler dava dosyasına girdi.

Narin'in amcası yine yakayı ele verdi

Keşif görüntüleri ortaya çıktı

Narin cinayetinde yeni gelişme! 'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındı' iddiasına yalanlama