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Narin'in köyünde hareketli saatler! Çalışmalar bir noktada yoğunlaştı

Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 12'nci gününde arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.

DHA1 Eylül 2024 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Narin'in köyünde hareketli saatler! Çalışmalar bir noktada yoğunlaştı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kayıp Narin Güran'ı aramalar sürerken, ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ

Narin'i arama çalışmaları 12'nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi'ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Arama çalışmaları sürüyor.

RTÜK'TEN UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da kayıp olan Narin Güran Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığı hatırlatılarak, "Söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir" dedi.

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