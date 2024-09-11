Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında üzeri taşla kapatılan çuval içinde bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi. Gözaltındaki isimlerin sorguları sürerken, savcılık 24 şüpheli hakkında 1 gün ek gözaltı süresi kararı aldı.

'BABALIK TESTİ' İDDİASI

Ayıca Narin'in, Salim Güran'ın çocuğu olduğu yönündeki iddiaların ardından yapılan DNA testinde, Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı iddia edildi. Cinayet soruşturmasında en kritik isim olan ve kaçamak cevaplar veren amca Salim Güran "Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor. Bunu açıklar mısınız?" sorusuna ise amca "Bunu açıklayamam" dedi. "Narin'e birinin cinsel istismarda bulunmuş olabilir mi?" sorusuna ise amca "Tahminimce böyle bir şey olmamıştır" dedi. Güran, ifadesinde "Narin görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?" sorusunu "Benim hiçbir fikrim yoktur" şeklinde yanıtladı.

Mahkemede telefon kayıtlarında Narin'in kaybolduğu saatlerde 1 kişi ile 5 kez 353 saniye konuşması ve ses kayıtları ile görüşme kayıtlarını neden sildiği sorulan Güran şu yanıtı verdi: "Olay günü yaptığım arama kayıtlarını sildim. Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 mermi yakalandı, bana bunu haber verdiler. Kayıtları silmekle kötü yapmışım. Olay günü telefonda görüştüğüm kişiler Kurtuluş Güran, S. Kaçar, Mehmet Selim Atasoy, Ramazan Atasoy, Mehmet Şerif Güran, Ersin Karadaş, Gizem Güran, Devran Güran isimli şahıslarla görüştüm, hatırladıklarım bunlardır."

ANTALYA'YI 5 KEZ ARAMIŞ

Öte yandan amcanın, 16.43 ile 17.59 saatleri arasında Antalya'dan bir kişiyi 5 kez aradığı HTS kayıtlarında ortaya çıktı. Narin'in cesedini verdikten sonra yapılan toplam 353 saniyelik görüşmenin perde arkası araştırılıyor. Amca Güran ifadesinde görüşmelerle ilgili, kuzenini aradığını ve tarlasına kurt düştüğü için uyarmak istediğini ifade etti. Narin'in son görülme saati olan 15.15'ten sonra gerçekleşen konuşmanın, cesedin bulunduğu noktaya yakın bir pamuk tarlasında yapılması, Narin önce burayamı mı gömülecekti sorusunu akıllara getirdi.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip, Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

META, WHATSAPP KAYITLARINI VERMİYOR

Cinayetin aydınlanmasında kritik önemde olan WhatsApp konuşmaları için Meta şirketinden skandal bir karar geldi. Jandarma, Meta'dan amca ve sıvacının silinen Whatsapp konuşmalarını istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı.

KIRILMA ANI

Soruşturmada yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Narin'in cesedi 19'uncu günde bulunduktan sonra soruşturmayı yürüten ekipler o bölgedeki ekipler kameraları bir kez daha izledi. Kameralar izlendikten sonra bir ayrıntı dikkat çekti. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın aracının, Narin'in kaybolmasından 25 dakika sonra yine Narin'in cesedinin bırakıldığı dere yatağına yakın bir noktada yaklaşık 50 dakika kaldığı görüldü. Bu ayrıntı üzerine soruşturmanın bu yönüne ağırlık verdi. Nevzat Bahtiyar, çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

PAYLAŞIMLARIN YÜZDE 76'SI PROVOKATİF

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narin kızımız ile ilgili 4 milyon 761 bin 420 tweet atıldı. 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3'ü yani, 498 bin 713'ünün bot hesaplar olduğu tespit edildi. Bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi" dedi. Bakan Yerlikaya, "Aileye neden başsağlığı dilemediniz" sorusuna, "Oldukça açık, daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?" diye konuştu.

AMCANIN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul dosyadan çekildiğini açıkladı. Toğrul yaptığı yazılı açıklamada "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım" dedi.

MEZAR BAŞINDA LIKE FOTOĞRAFI!

Narin'in kaybolmasından sonra konuşan annesi, kuzeninin düğünü olduğu için küçük kızının gelinlik giymek istediğini söylemiş ve gözyaşlarına boğulmuştu. Bunun üzerine dün Narin'in tabutunun üzerine gelinlik serildi. Narin'in mezarı başına gelenlerin bazıları gelinlik bırakırken, bazıları da fotoğraf çektiriyor. Küçük kızın mezarı başında fotoğraf çektirenlere tepki yağıyor. Sosyal medyada tepki gösterenler, işin şova döküldüğünü söyledi.

ABLASININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE İNCELEME

Narin'in ailesi tarafından 5 yıl önce 'merdivenden düştü öldü' denilen engelli ablasıyla ilgili savcılık harekete geçti. Savcılık ablanın hastane raporlarını istedi.

Vahşice katledilen Narin Güran soruşturması derinleşiyor. Öldürülüp Eğertutmaz Deresi'ne atılan Narin'in 2019'da 5 yaşındayken ölen engelli ablası Tülin Güran ile ilgili iddialar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.

HASTANE RAPORLARI İSTENDİ

Tülin Güran'ın öldüğünde ailesi tarafından 'merdivenden düştü' denilerek otopsi yapılmadan defnedildiği iddialarını araştıran savcılık olay tarihindeki hastane kayıtlarını istedi. Olay günde kaldırıldığı hastaneye yazı yazan savcılık Tülin Güran ile ilgili röntgen ve yapılan tüm tetkiklerin rapor haline getirilip gönderilmesini istedi. Soruşturma kapsamında şüpheli bir durum tespit edilmesi halinde otopsi için Narin'in ablası Tülin Güran'ın mezarının açılması gündeme gelecek.

HERKES BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Türkiye'yi sarsan cinayette gözlerin çevrildiği Tavşantepe Köyü'nde yaşayanların cinayeti bilip sustuğu iddiaları ortaya atılırken intihar ettiği söylenen köyün eski muhtarı Akşam Gazetesi'ne konuştu. Köyde Narin'in amcası tutuklanan bir numaralı şüpheli Salim Güran'dan önce muhtar olan ve 42 yıl aralıksız görev yapan Mehmet Sadık Karacoşan, "Güran ailesiyle 100 yıldır bir arada yaşıyoruz. Benden sonra muhtarlık görevine gelen Salim'in böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Sanki kara bir rüyada gibiyiz. Köyde huzur yok. Herkes bir birini suçluyor. Ama kim neden yaptı hala bilmiyoruz. Herkes tedirgin, böyle bir olay ilk kez patlak verdi."

Tutuklanan itirafçının ifadesi ortaya çıktı! Tehdit iddiası

Vatandaşlar Narin Güran'ın kabrine ziyaretlerini sürdürüyor

Narin Güran soruşturmasında önemli gelişme! İtirafçı N.B tutuklandı