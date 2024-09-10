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  • Sosyal medyada Narin üzerinden algı operasyonu! Çoğu ''bot hesap'' çıktı
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Sosyal medyada Narin üzerinden algı operasyonu! Çoğu ''bot hesap'' çıktı

Narin'le ilgili atılan tweetlerin yüzde 38,3'ü bot hesaplardan çıktı. Bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi.

10 Eylül 2024 Salı 12:39 - Güncelleme:
Sosyal medyada Narin üzerinden algı operasyonu! Çoğu ''bot hesap'' çıktı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Narin Güran'la ilgili 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 paylaşım yapıldığını belirterek, "Bu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3'ü yani 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi. Bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi." bilgisini verdi.

Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ettiklerine dikkati çeken Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Unutulmasın ki, milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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