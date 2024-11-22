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  • Narin'le ilgili önemli delil! Cinayetin sırrı avucunda bulundu
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Narin'le ilgili önemli delil! Cinayetin sırrı avucunda bulundu

Diyarbakır'da öldürülen Narin'le ilgili önemli bir delile ulaşıldı. Adli Tıp raporuna göre, küçük kızın sol avuç içinde saç teli ve kıl örnekleri bulundu. Yeni delillerin kime ait olduğunu belirlemek için DNA testi yapılacak.

Akşam Gazetesi22 Kasım 2024 Cuma 08:28 - Güncelleme:
Narin'le ilgili önemli delil! Cinayetin sırrı avucunda bulundu
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Türkiye'yi sarsan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili Adli Tıp raporunda önemli detay ortaya çıktı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Narin'in sol avuç içinde saç teli ve kıl örnekleri bulunduğu öğrenildi.

77 no'lu bulgu olarak İstanbul'a gönderilen saç teli ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu; kime ait olduğunun ise DNA analizlerinde henüz belirlenemediği bildirildi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra köydeki derede gömülü halde bulunmuş; annesi, abisi ve amcası ile cesedi sakladığını itiraf eden komşusu tutuklanmıştı.

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