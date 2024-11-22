Türkiye'yi sarsan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili Adli Tıp raporunda önemli detay ortaya çıktı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Narin'in sol avuç içinde saç teli ve kıl örnekleri bulunduğu öğrenildi.

77 no'lu bulgu olarak İstanbul'a gönderilen saç teli ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu; kime ait olduğunun ise DNA analizlerinde henüz belirlenemediği bildirildi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra köydeki derede gömülü halde bulunmuş; annesi, abisi ve amcası ile cesedi sakladığını itiraf eden komşusu tutuklanmıştı.

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Narin cinayetinde çarpıcı detay

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