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Narkoçelik-24 operasyonlarında Aydın'da 38 sokak satıcısı yakalandı

Aydın'da Narkoçelik-24 operasyonları kapsamında 38 sokak satıcısı yakalandı.

IHA27 Haziran 2024 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Narkoçelik-24 operasyonlarında Aydın'da 38 sokak satıcısı yakalandı
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13 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-24" operasyonlarında, 911 kg uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 83 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Bunlardan 28'i tutuklanırken, 17'sine adli kontrol kararı verildi.

Aydın'da 38 sokak satıcısı yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 38 sokak satıcısı yakalanırken, 4'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

  • Aydın Narko
  • Operasyon
  • Sokak Satıcıları

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