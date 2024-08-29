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  • “Narkoçelik-36” operasyonunda 502 kg esrar ele geçirildi
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“Narkoçelik-36” operasyonunda 502 kg esrar ele geçirildi

Artvin'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-36” operasyonunda; 502 kg esrar ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

29 Ağustos 2024 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
“Narkoçelik-36” operasyonunda 502 kg esrar ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Artvin'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-36" operasyonunda; 502 kg esrar ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

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