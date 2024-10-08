''Narkoçelik-41'' operasyonunda 89 zanlı tutuklandı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde 1 yıl süren teknik takip sonucu uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 Ekim'de düzenlenen operasyonda 121 kişinin daha yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 280'e çıktı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 89'u çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 39 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer, 152 şüpheli ise savcılıkça salıverildi.

Operasyona 1331 personelin katıldığı, bir miktar uyuşturucu, 17 hassas terazi, 19 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız tüfek, bir miktar para ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.