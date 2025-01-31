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  • 'Narkokapan-11' operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi
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'Narkokapan-11' operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen 'Narkokapan-11' operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Zehir taciri 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin metamfetamini arazide toprağa gömerek saklarken suçüstü yakalandığı ifade edildi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 07:53 - Güncelleme:
'Narkokapan-11' operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen Narkokapan-11 operasyonunda 375 litre sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan 2 şüphelinin, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandığını belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığınca, 2024 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 ton 45 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

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