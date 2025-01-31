İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen Narkokapan-11 operasyonunda 375 litre sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan 2 şüphelinin, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandığını belirtti.
Jandarma Genel Komutanlığınca, 2024 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 ton 45 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.
Şırnak'ta düzenlenen "NARKOKAPAN-11" operasyonunda 375 Litre Sıvı Metamfetamin ele geçirildi.❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2025
⛔️ Zehir Taciri 2 Şüpheli yakalandı.❗️
Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım����
��Şırnak... pic.twitter.com/IIgAFTwFvc