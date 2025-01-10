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  • ''Narkokapan-6'' operasyonunun detaylarına ulaşıldı
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''Narkokapan-6'' operasyonunun detaylarına ulaşıldı

İstanbul'daki, 1 milyon 795 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği 'Narkokapan-6' operasyonun detaylarına ulaşıldı.

AA10 Ocak 2025 Cuma 17:00 - Güncelleme:
''Narkokapan-6'' operasyonunun detaylarına ulaşıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında sanal devriye atan ekipler, sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim gruplarını inceleyerek, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Şüphelilerin polis takibinden kurtulmak için bu platformlarda fotoğraf kullanmadan "Leyla abla" kod adıyla uyuşturucu sattığını belirleyen ekipler, uyuşturucu imalathanesini bulmak için teknik ve fiziki takip yaptı.

Uyuşturucuların Küçükçekmece'de tekstil atölyelerinin bulunduğu bir iş hanında üretildiğini ortaya çıkaran ekipler, daha önceki tecrübelere dayanarak uyuşturucu üretiminde kullanılan makinelerinin çıkardığı seslerden iş yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adresteki aramada ise 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Yerleşkesi'nde gazetecilere, operasyonun sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulduğunu hatırlattı.

Gerçekleşen çalışmada bir uyuşturucu imalathanesinin ele geçirildiğine değinen Yıldız, "Daha önce ifade ettiğimiz üzere gençliğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışan zehir tacirleri ile olan mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her sokakta her köşede İstanbul'un her caddesinde olacağız. Bu mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

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