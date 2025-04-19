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  • ''Narkokapan-Ankara Operasyonu''nda 138 tutuklama daha
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''Narkokapan-Ankara Operasyonu''nda 138 tutuklama daha

'Narkokapan-Ankara Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 138'i daha tutuklandı.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 10:43 - Güncelleme:
''Narkokapan-Ankara Operasyonu''nda 138 tutuklama daha
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan 143'ü, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlılardan 138'inin tutuklanmasına, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu"nun Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayağında da gözaltına alınanlardan 32'si tutuklanmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Narkokapan
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