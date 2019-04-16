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Narkotik köpekleri 'Einstein' ve 'Neptün' uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde görev yapan narkotik köpekleri 'Einstein' ve 'Neptün', uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

  • DHA
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7 yaşındaki 'Einstein' ile 2 yaşındaki 'Neptün'ün bakımları özel olarak yapılıyor. 2 narkotik köpeği, her gün eğitmenleri eşliğinde antrenman yapıyor. 11 yaşına geldiklerinde emekliye ayrılacak olan 'Einstein' ve 'Neptün', saklanan her türlü uyuşturucuyu kısa sürede bulmayı başarıyor. Narkotik köpeklerinin eğitmenleri de özel eğitimden geçirilen polis memurları. 
 
Eğitmenler, bazen yavruyken satın alınan, bazen hibe edilen bazen de üretim çiftliklerinden elde edilen köpeklerin nasıl seçildiğini şöyle anlattı:
 
"Üretim yoluyla elde edilen köpekler, 45 günlükken anne sütünden kesildikten sonra oyuna ve  testlere tabi tutulur. Testleri geçen köpekler eğitime alınır, sonra da bomba, narkotik ve farklı branşlara yönlendirilir. Hibe yoluyla alınan köpeklerde ise 2 yaş standardı var. 2 yaşını geçmediği sürece değerlendirmeye alıyoruz. Oyun yeteneğinin yanı sıra burun özelliklerinden faydalanılıyor. Burun özelliği, eğitimle bulunması istenilen maddeye yönlendiriliyor.  Köpeklerin, oyuncak algısını maddeye kaydırıyoruz ve maddeyle bağdaştırıyoruz. 'Oyuncağım buradaysa bu koku benim oyuncağımın kokusu' algısıyla yola çıkan köpek, maddeyi bulup, tespit ediyor."
 
Köpeklerin özel olarak beslendiğini ve sağlıklarına çok dikkat edildiğini de vurgulayan eğitmenler, "Köpeklerin bakımları anlaşmalı veterinerler tarafından yapılıyor. Veterinerler aylık ya da 2 aylık periyotlarla gelip, kontrollerini yapıyor. Köpekler 24 saat esasına dayalı çalışıyor. Çağırıldıkları her saat, göreve gidiyorlar."
 
'EMEKLERİNİN HATIRINA BİNAEN BİZ BUNLARI KENDİMİZ SAHİPLENİYORUZ'
 
Köpeklerin sağlık problemi yaşamadıkları sürece 11 yaşına kadar çalıştıklarını aktaran eğitmenler, "Sağlık yada yaş nedeniyle emekli edilen köpekler, kesinle sokağa atılmıyor.  Vermiş oldukları emeklerin hatrına kendimiz sahipleniyoruz. Gönüllü ve istekli vatandaşlarımıza da bakabilecekleri güçleri varsa hibe edebiliyoruz" diye konuştu.
 
'NARKOTİK KÖPEKLERE MADDE YEDİRİLEREK, KOKLATILARAK TANITILMAZ'
 
Köpeklerin uyuşturucu madde ile hiçbir zaman temas ettirilmediğini vurgulayan eğitmenler şunları kaydettİ:
 
"Birebir temas asla olmuyor. Sadece sütre gerisinde, kapakların arkasında veya başka yerlerde saklanarak, köpeklere eğitim veriliyor.  Hiçbir zaman madde köpeğe yedirilerek ya da koklatılarak, tanıtılmaz. Köpek şartlı tepkiyle oyuncağını arıyor."
 

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