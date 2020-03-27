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Narkotik operasyonunda 158 kilo uyuşturucu yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 158 kilo 5 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA27 Mart 2020 Cuma 13:12 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 13:12
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nin Duranlar mezrasında uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, bölgedeki dere yatağında narkotik köpekle arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Aramada, dere yatağında 4 çuval içerisinde 100 kilo 510 gram esrar, 55 kilo 500 gram eroin ve bin 100 kutu tibbi ilaç ele geçirildi.

Öte yandan, Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesinde Türkiye topraklarına giriş yaptığı belirlenen şüpheli bir kişinin yapılan üst aramasında ise 1 kilo 995 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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