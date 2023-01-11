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Narkotik Şube zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Narkotik Şube zehir tacirlerine göz açtırmıyor
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada; 30,25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili D.S. (43) isimli şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli D.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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