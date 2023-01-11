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Narkotik tim göz açtırmıyor: 4 şüpheli tutuklandı

Yalova'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 13:25 - Güncelleme:
Narkotik tim göz açtırmıyor: 4 şüpheli tutuklandı
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Yalova'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu kente getirerek "üst torbacı" olarak tabir edilen kişilere ulaştırdığı bilgisi üzerine S.G. idaresindeki otomobili durdurdu. Narkotik madde arama köpeği "Zeytin" eşliğinde araçta arama yapan ekipler, 5 poşette 5 kilo 180 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi. Gözaltına alınan S.G'nin ifadesi doğrultusunda, uyuşturucunun teslimatı konusunda birbirleriyle irtibatlı ve koordineli hareket ettikleri belirlenen İ.A. ve Y.G. ile A.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen S.G, İ.A, Y.G. ve A.Y, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

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