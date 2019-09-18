Narsist kişilik bozukluğu nedir? Narsistik kişilik bozukluğunun nedenleri nelerdir? gibi soruların yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler, çevrelerinde egosu yüksek olarak tanımlanabiliyor. Psikolojik bir rahatsızlık olan bu durum ilerlediği takdirde başka rahatsızlıklara da yol açmakla birlikte, çevresindekilere hayatı zehir edebilir. Narsist kişilik bozukluğuna sahip kişiler çevreleri tarafından sürekli şımartılmak, takdir edilmek isterler. Narsist kişilik bozukluğuna dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler, çevrelerinde egosu yüksek olarak tanımlanabilir. Psikolojik bir rahatsızlık olan bu durum ilerlediği takdirde başka rahatsızlıklara da yol açmakla birlikte, çevresindekilere hayatı zehir edebilir. Narsist kişilik bozukluğuna sahip kişiler çevreleri tarafından sürekli şımartılmak, takdir edilmek isterler. Çevresindeki kişilerin kendilerinde olmayan bir şeylerini, başarılarını kıskanabilirler. Böyle bir durumda çevresindekilerin de kendisini kıskandığını düşüneceklerdir.

NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Bu bozukluğa sahip olan kişiler, erken çocukluk dönemlerinde kişilik bütünlüklerinin sağlanması ve korunması için, çevreden tepkilere ihtiyaç duymaktadır. Anne ve babadan yeterli duygusal sıcaklığı görememiş olan çocuklarda duyguların gelişimi yüzeysel olur. Anneye kendini fark ettiremeyen çocuk, anne imgesinden mahrum kalır. Anne ve babanın çocuğun özelliklerini sürekli olarak yüceltmesi, öz benlik duygusunun sürekli olarak beslenmesine neden olur. Bunun narsistik bozukluğun ortaya çıkmasında önemli bir katkısı bulunmaktadır. Çocukluk çağındaki travmalarda gelişimi bozan nedenlerdendir. Bu bozukluğa sahip olan ailelerin çocuklarında görülme olasılığı oldukça fazladır.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ NASILDIR?

Psikoterapi desteği almak narsisler için küçümsenecek bir durumdur; çünkü kendileri mükemmel insanlardır ve hata yapmazlar. Tedaviye gelirken kendilerine olan müthiş özgüveni yeniden kazanmak, başkalarını tekrar etkilemeyi becerebilmek ve benmerkezci tutumlarını yayabilmek için destek bulmaya gelirler. Başvurdukları doktorların da kendilerini övmesini, takdir etmesini ve şımartmasını isterler. Böyle olmazsa terapiyi bırakabilirler. Bu yüzden narsisist olduğu bilinen bir hastanın, terapiye bağlanması için başlangıç aşamasında beklentilerini belirli bir seviyede karşılamak önemlidir.

Psikoterapide hastanın diğerlerine bakış açısını değiştirmek, empati geliştirmesini sağlamak, tedavi sürecinden sonra da bu becerilerini sergileyebilmek temel amaç olmalıdır.

KİŞİNİN NARSİST OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Aşağıdaki kriterlerin beş tanesinin ya da daha fazlasının bir arada olması halinde kişiye narsistik bozukluk tanısı konulabilir.

-Başkalarını kendi çıkarları için kullanan kişiler

-Başka insanların duygularını anlamada isteksiz kalan, empati yapamayan kişiler

-Başkalarını kıskanan ya da başkalarının onu kıskandığını düşünen insanlar

-Kendini beğenmiş ve küstah kişiler

-Kendisinin çok önemli olduğunu düşünen kişiler

-Sürekli olarak sınırsız güzellik, zeka, güç veya kusursuz sevgi üzerine kafa yoran kişiler

-Her zaman beğenilmek isteyen kişiler

-Kendinin eşi bulunmaz biri olduğunu düşünen kişiler

-Kendinin kayırılacak biri olduğunu düşünen ve hak kazandığını zanneden kişiler