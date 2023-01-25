NASA ile Pentagon arasında kritik işbirliği

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, DARPA ile Ay ve Dünya arasında hızlı manevra yapabilen roket operasyonlarını içeren program (DRACO) kapsamında işbirliği yapılacak.

NASA yöneticisi Bill Nelson, "Nükleer termal tahrik teknolojisini geliştirmek için en erken 2027'ye kadar, uzun süredir ortağımız olan DARPA ile birlikte çalışacağız." ifadesini kullanarak, bu yeni teknoloji ile astronotların uzaya her zamankinden daha hızlı gidip geleceğini belirtti.

Mars'a gitmek için mürettebatlı görevlere hazırlanacaklarını söyleyen Nelson, yatırımları için DARPA'ya teşekkür etti.

İşbirliği kapsamında, NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğünün (STMD) roketin motorunu geliştireceği, DARPA'nın ise reaktör ve motorun geliştirilmesine katkılarının yanında tüm süreci yöneteceği bildirildi.

DARPA'nın yöneticisi Dr. Stefanie Tompkins, açıklamasında, iki kurumun uzun geçmişe sahip olduğunu vurgularken, bu işbirliğinin uzay teknolojisini ileri götüreceğini aktardı.

DRACO'nun Ay'a daha hızlı malzeme taşımak için önemli rol oynayacağına dikkati çeken Tompkins, bu programla gelecekte insanları Mars'a götürebilmenin ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.

ABD'nin son nükleer termal roket motoru testleri, 50 yıldan daha uzun süre önce yapılmıştı.