NASA Salda gölü paylaşımı! Salda gölü nerededir?

01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:48 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:48

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Florida’daki Cape Canaveral Üssü’nden önceki gün Mars’a fırlattığı Perseverance (Sebat) adlı uzay aracının Kızıl Gezegen’de ineceği Jezero Krateri’nin Salda Gölü ile benzer olduğunu açıkladı. Uzay ajansı “NASA Earth” adlı Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Salda Gölü ile Jezero Krateri’nin fotoğraflarını “Aralarında dünyalar olsa da Türkiye’deki Salda Gölü ve Jezero Krateri jeolojik benzerliklere sahip” notuyla paylaştı. Vatandaşlar, Salda Gölü NASA paylaşımı sonrası internette Salda gölü nerededir? sorusuna yanıt aranmaya başladı. İşte Salda Gölü hakkında merak edilen detaylar...

NASA SALDA GÖLÜ PAYLAŞIMI

SALDA GÖLÜ NEREDEDİR?

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü; Güneybatı Anadolu’nun, Göller bölgesi diye adlandırılan Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi arasında kalan kesiminde, Burdur Gölleri Havzası sınırları içinde yer alan ve 185 metre derinliğiyle Ekosistem Bütünlüğünün en iyi temsil edildiği göllerden birisidir.

Gölün doğu ve batısı bir duvar gibi yükselen dik kıyılara sahiptir. Kuzeyde Doğanbaba, güneybatı da Gökçe ve güneydoğuda Kayadibi mahalleleri çevresinde, Göl kıyıları Maldivleri andıran eşsiz bir görsel güzelliğe ve flora-fauna açısından oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Suyun berrak ve turkuaz renkli oluşu, alanı manzara açısından da eşsiz kılmaktadır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki bir kaç bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir.

Salda Gölü yaklaşık 6.8 km. eninde, 9.186 km. uzunluğunda bir tektonik çukurun üzerine yerleşmiş kapalı bir havza içerisinde yer almaktadır.

Salda Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanından sonra Bakanlığımızca bölgede yapılan çalışmalar sonucu alanda kontrolsüz ve plansız şekilde kafeler, çadır kullanımları ile özellikle gölün kıyı kenar çizgisinin göl yönünde bungalov gibi yapıların bulunduğu, taşıtların göl kenarına kadar geldiği ve doğal yapıya zarar verdiği tespit edilmiştir.

Yapılan bu tespitler sonucu Bakanlığımızca Salda Gölü kıyısında ilk etapta yoğun kullanıma maruz kalan Yeşilova Halk Plajı ile Beyaz Adalar kısmına ilişkin planlama ve alan özelliklerine uyumlu proje çalışmaları başlatılmıştır.

Hazırlanan kıyı planları ve bu planlarla uyumlu projelendirme çalışmaları ile sahil şeridinin ilk bölümünde park kullanımları, ikinci bölümünde rekreatif ve günübirlik faaliyetler planlanmıştır. Salda Gölü etrafında yapılacak uygulamalarda doğal dokuya zarar verilmemesi için kullanımlar 300-500 metre geriye çekilmiştir. Kıyı kenar çizgisi önünde hiçbir yapılaşma olmayacaktır.

ARAŞTIRMAYA GELDİLER

Uzay aracı Perseverance'in Mars'a gönderilmesinden önce projede görev alan bazı araştırmacıların hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yaptığı açıklandı. Uzmanların İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşları ile Salda'yı inceledikleri kaydedildi. Purdue Üniversitesi'nde Briony Horgan, "Salda Gölü'nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size eski Jezero Gölü kıyısında durmanın nasıl bir his olduğunu gerçekten hissettirmesi" dedi.