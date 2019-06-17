NASA’ya Türk damgası

Amerikan Astronomi Topluluğu ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iş birliğiyle düzenlenen dünyanın en prestijli model uydu yarışması CanSat’ta, Türk üniversiteleri başarılarıyla ön plana çıktı. Teksas’ta düzenlenen ve California, Arizona State ve Manchester gibi dünyanın çeşitli üniversitelerinin katıldığı yarışmada 40 takım arasından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Apis takımı birinci olarak şampiyonluğa ulaşırken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı ikinci oldu. CanSat’ta ayrıca, Çankaya Üniversitesi 5, İstanbul Gedik Üniversitesi 7, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 13, Başkent Üniversitesi 14, İstanbul Şehir Üniversitesi 15, Gebze Teknik Üniversitesi 17 ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 18. oldu.

HEDEFİMİZ BÜYÜK

İTÜ takım lideri Aykut Üçtepe “Bu yarışmaya dördüncü kez katılıyoruz. Bundan önceki yıllarda 2016’da 9, 2017’de 4, geçen sene üçüncü olmuştuk. Artık birinci olmanın vakti geldi diye düşünüyorduk. Önceki yıllara göre ayakları daha yere sağlam basan bir ekiple yola çıktık. Yarışmaya gelmeden önce uydumuz kayboldu ve uyduyu baştan yapmak durumunda kaldık. Daha büyük ve ülkemize katma değer sağlayacak projelerde yer almayı düşünüyoruz” dedi.