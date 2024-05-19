Ankara Emniyetinde görevli üst düzey emniyet müdürlerinin yayınladığı ses kayıtlarıyla suç örgütü soruşturmasının kumpas soruşturmasına dönüştürmeye çalıştığını deşifre eden gizli tanık Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçeli halde yurtdışına firar planının detaylarına ulaşıldı.

FİRAR PLANI DEŞİFRE OLDU



Serdar Sertçelik'in silahla vurulduktan 7 gün sonra adliyeye sevk edileceği gün, bir nakil şirketine ait ambulansla evden çıkarılıp Eryaman'a kadar götürüldükten sonra arkadaşının otomobiliyle İstanbul'a doğru yola çıktığı, yola çıkarken de GSM hattını değiştirdiği tespit edildi. Sabah 'ta yer alan habere göre, Bolu yakınlarında başka bir otomobile alınan Sertçelik'in İstanbul Şile'ye kadar gittiği, yoldayken de birlikte olduğu kişiyle Organize Şubede görevli komiser Metehan İlkyaz'ı aradıkları tespit edildi. Sertçelik'in Bodrum üzerinden firarının aksine iki gün İstanbul'da kaldıktan sonra Edirne'ye geçtiği, burada Meriç üzerinden göçmen kaçakçıları yardımıyla yurtdışına çıktığı belirlendi. Kendisinin adliyeye sevk edileceği haberini iki saat önceden alan Sertçelik'in annesinin eve gelen polis ekiplerine "Serdar, denetimlik serbestik görevlilerine haber verip, babası ile hastaneye pansumana gitti" dediği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve dolandırıcılık suçlarından polis kaydı bulunan Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası Serdar Sertçelik'in (38) elektronik kelepçeliyken 9 kez ev hapsini ihlal etmesi, bunlardan birinde de gittiği çorbacı da silahla vurulması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sertçelik'in ayağından vurulduktan sonra 10 gün ayağının üzerine basmasının kalıcı hasara neden olacağını belirten doktor raporu aldıktan 7 gün sonra yurtdışına firar ettiği belirlenmişti. Elektronik kelepçeliyken yurtdışına firar eden Serdar Sertçelik'in kaçışıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli komiser Metehan İlkyaz ile 3 sivil gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMAMASI İÇİN YURTDIŞINA KAÇIRILMIŞ

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yapılan operasyondan 1 ay sonra 6 Ekim'de KKTC'den Türkiye getirilerek gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'in 18 Ekim'de elektronik kelepçe ile ev hapsine alındığı, 30 Ekim'de elektronik kelepçeli olmasına rağmen ilk evden ayrılma ihlalini yaptığı ve bunu 9 kez tekrarladığı belirlenmişti.

Eve giden polislerin, yaşananları tutanak altına aldığı görülürken, Sertçelik'in tutuklanma ihtimali üzerine Ankara Emniyeti Organize Şubesi koordinesinde yurtdışına çıkmasına göz yumulduğu soruşturma dosyasına yansıdı.

AMBULANSLA FİRAR PLANI

SABAH, Sertçelik'in nasıl yurtdışına firar ettiğiyle ilgili soruşturma dosyasına giren çarpıcı bilgilere ulaştı. 27 Kasım'da Serdar Sertçelik, Ankara'nın Keçiören İlçesi Atapark Mahallesi Yanıklar sokaktaki evinin önüne gelen özel bir hasta nakil şirketinin ambulansa bindi. Takip edildiğini düşünen ve pansuman yaptırmak için hastaneye gideceği izlenimi veren Sertçelik, ambulansla hastane yerine Ankara'nın Etimesgut İlçesi'ndeki Eryaman mahallesine götürüldü. Burada arkadaşının Audi marka aracına geçen Sertçelik, İstanbul'a doğru yola çıktı. Sertçelik ve firarına yardım eden arkadaşı yola çıkarken kullandıkları GSM hatlarını da değiştirdi. Bolu'ya kadar bu araçla giden Sertçelik daha sonra başka bir araca alındı.

ARAÇ DEĞİŞTİRİP KOMİSERİ ARADILAR

Sertçelik ve firarına yardım eden ikili, araç değiştirdikten sonra Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde çalışan komiser Metehan İlkyaz'ı arayıp araç değiştirdiklerini bildirdikten sonra İstanbul Şile'ye geldi. Serdar Sertçelik burada iki gün kaldıktan sonra Edirne'den yurtdışına çıkması için gerekli organizasyon da yapıldı. Sertçelik'i kaçıracak göçmen kaçakçısı ayarlandıktan sonra Sertçelik İstanbul'dan Edirne'ye geçti. Anlatıldığı gibi Bodrum ve Kos adası güzergahını kullanmayan örgütün iki numarası Meriç Nehri üzerinden yurtdışına çıktı.

FİRAR PLANI DETAYLARIYLA SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

İstihbarat birimleri tarafından Sertçelik'in firar planının bütün detayları soruşturma dosyasına konuldu. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli komiser Metehan İlkyaz'ın da bu firar planı içerisindeki 3 kişiyle firar sırasında irtibatlarının tespit edildiği öğrenildi. Sertçelik'in firarında yeni GSM hatları ile ambulansla birlikte 3 farklı aracın kullanıldığı belirlendi.

ANNESİ İFADESİNDE "PANSUMAN GİTTİ" DEMİŞ

Serdar Sertçelik'in firar ettiği 27 Kasım tarihinde Atapark Mahallesi'ndeki evine ambulans eşliğinde gelen polislerin tutanağında Sertçelik'in annesi Ayşenur B.'nin ifadeleri de yer aldı. Kendisine Serdar Sertçelik'in nerede olduğu sorusu yöneltilen anne Ayşenur B. "Serdar saat 14.40 sıralarında denetimli serbestlik görevlilerine bilgi verip, babası ile pansuman yaptırmak için hastaneye gitti" dediği öğrenildi.

Eve gelen polis ekibinin Serdar Sertçelik ile babasının kullandığı telefonları aradığı ancak ikisine de ulaşamadıklarını da tutanakla kayıt altına aldıkları görüldü. Polis tutanağına göre, Sertçelik'in polisler kendisini adliyeye götürmek için gelmeden iki saat önce firar ettiği belirlendi.