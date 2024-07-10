Nasrallah, İsrail ordusunun 3 Temmuz'da düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır için düzenlenen programa video-konferans aracılığıyla katıldı.



İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden sınır hattındaki çatışmalara değinen Nasrallah, "(Gazze'de) Ateşkes konusunda anlaşmaya varılırsa (İsrail ve Hamas), cephemizde de tartışmasız çatışmalar duracaktır." ifadelerini kullandı.

Nasrallah, Gazze'de sağlanacak olası ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırmaya devam etmesi ihtimaline ilişkin ise "(İsrail) Gazze'deki ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyine saldırmaya karar verirse Lübnan'ı savunacağız ve işgale tolerans göstermeyeceğiz" dedi.