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Nasuh Mahruki tutuklandı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı' gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Nasuh Mahruki tutuklandı
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Mahruki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 12 Kasım'da yaptığı paylaşımlara ilişkin soruşturmada ifade vermek için avukatları ve yakınlarıyla beraber İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Basın mensuplarına daha sonra açıklama yapacağını dile getiren Mahruki, savcılıkta ifade verdi.

Mahruki, bunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiası kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.

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