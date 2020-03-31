Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi ne anlama gelir?

31 Mart 2020 Salı 13:16 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:16

Seferin Kızı dizisinde Nare karakterinin nasuh tövbesi ifadesini kullanmasının üzerine vatandaşlar Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi ne demek? gibi soruları araştırmaya başladı. Birçok kişinin ilk kez duyduğu nasuh tövbesinin anlamı nedir? Nasuh tövbesi nasıl yapılır sorularının cevaplarını haberimizde derledik. Kaynaklara göre 'Nasuh tövbesi' bir olayın üzerine hiç bozulmamak şartıyla edilen yemindir. Bazı kaynaklarda ise içten yapılan Kur'anı şahit göstererek yapılan bir tövbe olarak ifade edilir.

Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi ne demek? Nasuh kelimesinin anlamı nedir? İşte, nasuh tevbesi veya nasuh tövbesi ile ilgili merak edilen bilgiler..

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Tövbe (=Tevbe): Sözlükte "dönmek" demektir. Istılahta ise kabahatinden, kabahat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmek ve vicdanında meydana gelen çirkinliğinden dolayı terk etmek anlamına gelir. (Ragıb el-isfehani, el-Müfredât, s. 83) Tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir. Bu anlamda tövbe, Allah’ın gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınma demektir.

Nasuh kelimesi de sözlükte “en halis, en safi ve en içten” anlamına gelir. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

NASUH TÖVBESİ KURAN'DA HANGİ SUREDE GEÇER?

Nasuh kelimesi Tahrîm Suresi’nin 8.ayetinde de geçmektedir. “﴿ Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: "Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter." Bu âyette yapılması istenen tövbenin nasıllığıyla ilgili olarak kullanılan nasûh kelimesi, “hâlis, katışıksız” mânası taşıdığı gibi “düzeltici, onarıcı” anlamına da gelir; nush kelimesi de bu mânalarla bağlantılı olarak “öğüt vermek, nasihat etmek” demektir.

Âyetteki ifade, tövbenin tam mânasıyla pişman olma ve bir daha pişman olduğu o işe dönmeme azmini içermesi gerektiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 117). Kelimenin bu sözlük anlamları ve tövbede aranan şartlar dikkate alınarak meâlde bu kelime “içtenlikle ve kararlılık içinde” şeklinde çevrilmiştir. Böyle bir içtenlik ve kararlılıkla yapılan tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiştir (tövbe hakkında bk. Nisâ 4/17-18; Tevbe 9/117; Furkan 25/70-71; buradaki nûr kelimesi ve “sağ yanlarından” ifadesinin açıklaması için bk. Hadîd 57/12; 9. âyetin açıklaması için bk. Tevbe 9/73).