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NATO Boru Hattı'nda patlama

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremden sonra aktif olmayan NATO Boru Hattı'nda patlama meydana geldi.

AA14 Kasım 2023 Salı 21:43 - Güncelleme:
NATO Boru Hattı'nda patlama
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Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde boru hattında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Patlama sonrası olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra NATO yetkilileri gelerek boru hattında incelemelerde bulundu. Yetkililer, hattın aktif olmadığını belirterek, hat içinde temizlik ve boşaltma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

NATO boru hattı üzerinde bulunan konteyner kaldırılarak boru hattı açılıp yetkililer tarafından tamiratı yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri boru hattında ortaya çıkan ve ana yola akan motorini temizleyerek kapanan yolu trafiğe açtı.

Olayda can ve mal kaybı olmazken çevrede maddi hasar oluştu.

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  • NATO Boru Hattı
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