NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul’da
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’a geldi.
- İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’a geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor.
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