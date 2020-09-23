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  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türk-Yunan görüşmelerinde iyi ilerleme kaydedildi
Güncel

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türk-Yunan görüşmelerinde iyi ilerleme kaydedildi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydedildiğini bildirdi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:52
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