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NATO heyetinden Baykar'a çıkarma! Türk teknolojisine hayran kaldılar

İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin ardından, zirveye katılan meclis başkanları Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Selçuk Bayraktar'ın rehberlik ettiği ziyarette, milli savunma sanayisinin yenilikçi projeleri dünyaya tanıtıldı.

IHA30 Haziran 2026 Salı 11:01 - Güncelleme:
NATO heyetinden Baykar'a çıkarma! Türk teknolojisine hayran kaldılar
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi.

Dolmabahçe Sarayı'nda dün gerçekleşen Zirve'nin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile müttefik ülkelerin katılımcı meclis başkanları ve üst düzey parlamenter temsilcileri Baykar Teknoloji/Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın rehberliğinde gerçekleştirilen saha ziyaretinde şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında sunum yapıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Baykar Milli Teknoloji Merkezi ziyaretinde Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın eşi ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar ile de görüştü.

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