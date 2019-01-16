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NATO karargahında kritik zirve

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesi Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesi Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.
 
Ayrıntılar geliyor...

Münbiç´ten ilk görüntüler

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