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NATO karargahında kritik temas: Türkiye'nin ittifakta rolü kritik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan'da ve Irak'ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA22 Ocak 2021 Cuma 13:27 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:37
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Görüşme, Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

Çavuşoğlu, görüşmeden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İttifak içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan’da ve Irak’ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Brüksel'deki temasları kapsamında gün içinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi bekleniyor.

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