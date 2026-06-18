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  • ''NATO öncesi siber dolandırıcılık'' uyarısı: ''Güvenlik doğrulaması'' talep eden bir uygulama bulunmuyor
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''NATO öncesi siber dolandırıcılık'' uyarısı: ''Güvenlik doğrulaması'' talep eden bir uygulama bulunmuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), 'Herhangi bir resmi kamu kurumunun, NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden 'güvenlik doğrulaması' talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır.' ifadesi kullanıldı.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 16:54 - Güncelleme:
''NATO öncesi siber dolandırıcılık'' uyarısı: ''Güvenlik doğrulaması'' talep eden bir uygulama bulunmuyor
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DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerekçe gösterilerek, vatandaşlara ve kamu kurumu çalışanlarına yönelik organize siber dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu dolandırıcılık girişimleri, e-posta, SMS ve sosyal medya platformları üzerinden 'Hesabınız askıya alınacak', '24 saat içinde güvenlik doğrulaması yapın' gibi asılsız ve panik oluşturmayı amaçlayan içeriklerle kullanıcıları hedef almaktadır. Kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurlarını taklit ederek gönderilen bu iletiler tamamen oltalama (phishing) amaçlı birer dolandırıcılık tuzağıdır. Herhangi bir resmi kamu kurumunun, NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden 'güvenlik doğrulaması' talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve kurum çalışanlarının siber dolandırıcılık mağduru olmaması adına, resmi kanallar dışındaki hiçbir iddia ve talebe itibar etmemesi önemle rica olunur."

  • dezenformasyon
  • NATO Zirvesi
  • güvenlik doğrulaması

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