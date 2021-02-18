AA 18 Şubat 2021 Perşembe 12:45 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:04

Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 69. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bak, ülkenin, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenlik ve istikrarının korunmasında vazgeçilmez bir aktör olan NATO'nun, güçlü ve güvenilir bir üyesi olduğunu dile getirdi.



Osman Aşkın Bak, NATO üyeliğinin, Türkiye için yalnızca güvenlik mülahazasıyla atılmış bir adımı değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünya barışı ve güvenliğine katkı sağlama hususundaki kararlılığını temsil ettiğine dikkati çekti.

Bak, "Dünyanın her tarafında barış ve güvenliği tehdit eden yeni olguların ortaya çıktığı, güvenlik yaklaşımının günden güne değiştiği bu dönemde, tehditlerin bertaraf edilmesi için diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesi her zamankinden çok daha gereklidir. Bu noktada, ittifakın değişen dünyaya kapsamlı bakış açısıyla hızlı ve gerekli uyumu sağlayabilmesi adına uygun bir güç ve kapasiteyle donatılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

NATO'nun güney sınırında ittifakın karşılaştığı her türlü tehditle mücadele eden Türkiye'nin, tüm müttefiklerden gerekli desteği almasının, NATO'nun güvenilirliği, caydırıcılığı ve itibarının sürdürülmesi açısından önem taşıdığının altını çizen Bak, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgede ittifak dışı müttefik arayışlarının ve terör örgütlerinin sahada kullanılabilirlikleri üzerinden meşru addedilmelerinin NATO bünyesinde de birlik ruhuna ve ortak değerleri koruma anlayışına zarar vereceği aşikardır. Bu bağlamda en öncelikli beklentimiz, müttefiklerimizin, PKK ve PYD/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemize koşulsuz destek vermeleridir. 2030 vizyonuyla, değişen tehdit ortamına adapte olmaya çalışan, birtakım kapsamlı revizyon çalışmaları başlatan NATO'nun bu hedefinde başarıya ulaşabilmesi için, ittifakın temelinde yer alan dayanışma, insicam ve güvenliğin bölünmezliği ilkelerini, ayrım yapmadan terörizmin bertaraf edilmesi dahil, tatbik etmesi şarttır."

NATO PA'nın, kurumsallaşmış bir parlamenter diplomasi platformu olarak 60 yılı aşkın bir süredir parlamenter diyalog temelinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Bak, NATO PA toplantılarının, ittifak politikalarının başarıya ulaştırılmasında önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.



Bak, NATO PA Türk Delegasyonunun da müttefik ülkelerdeki muhataplarıyla yakın iş birliği içindeki yoğun çalışmalarıyla terörle mücadele ile diğer savunma ve güvenlik konularında Türkiye'nin ittifaktan talep ve beklentilerini her fırsatta dile getirdiğini, ayrıca demokrasinin dayanağı olan halk iradesinin NATO faaliyetlerine yansıtılmasına aracı olduğunu aktardı.



Bu işlevi itibarıyla NATO PA'nın, ittifakın yumuşak gücünün önemli bir unsuru olmaya devam ettiğini belirten Bak, "NATO PA Türk Delegasyonu, Türkiye'nin NATO'daki önde gelen konumuna mütenasip şekilde, dünya barış, istikrar ve güvenliğine elinden gelen her türlü desteği sağlamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her fırsatta en etkin şekilde devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.