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NATO Parlamenterleri Türkiye'de buluşuyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş ev sahipliği yapacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

AA21 Haziran 2026 Pazar 11:27 - Güncelleme:
NATO Parlamenterleri Türkiye'de buluşuyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş ev sahipliği yapacak
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Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek.

İstanbul'daki zirveye, 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor.

NATO PA tarafından 2024'ten itibaren ev sahibi ülkelerle işbirliği içinde düzenlenmeye başlanan Zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayan önemli bir platform niteliği taşıyor. Toplantının, müttefik ülkeler arasında parlamenter eş güdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.

İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika'da düzenlenenlerin ardından üçüncü zirve olma özelliği taşıyor.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, KATILIMCILARLA BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Toplantıda, meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor.

Zirve programı kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirilecek. Ziyarette, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.

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