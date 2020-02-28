28 Şubat 2020 Cuma 12:51 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:51

İdlib'de Rusya destekli Esed rejiminin saldırısında, 33 askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırı sonrası hava ve kara ateş destek unsurlarımız rejimin bilinen tüm hedeflerini ateş altına aldı. NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı başladı. Gözler NATO toplantısına çevrilmiş durumda. NATO toplantısı son dakika gelişmesi var mı? NATO toplantısı başladı mı? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. NATO son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

NATO TOPLANTISI BAŞLADI MI?

NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı başladı.

NATO TOPLANTISI SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Toplantı çerçevesinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün son gelişmelere ilişkin bir sunum yapması ve müttefikleri bilgilendirmesi öngörülüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunacak.

Stoltenberg, sabah saatlerinde Twitter'dan Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurmuştu.

NATO'NUN 4'ÜNCÜ MADDESİ

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın Suruç'taki terör saldırısından sonra 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.