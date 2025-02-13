Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan MSB kaynakları, Steadfast Dart 2025 ve Dacia tatbikatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB kaynakları, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 tatbikatında Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimleriyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik, profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Yunanistan kendi tezlerini Yunanistan'da icra edilen NATO tatbikatları da dahil olmak üzere her fırsatta dayatmaya çalışıyor. Son olarak bu tatbikatta bazı hususları Tatbikat Planlama Dokümanına sokmaya çalıştılar. Bu minvalde, Tatbikat Planlama Dokümanının ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatılmış olup dokümana yönelik müzakereler devam etmektedir. Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı'ndan çekildiği, Romanya'nın Milli Dacia Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatına katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir."