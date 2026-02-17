İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7383
  • EURO
    51,8534
  • ALTIN
    6941.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • NATO, TSK'nın sağlık birliğini paylaştı: NATO güçlerini hazır ve dirençli tutuyor
Güncel

NATO, TSK'nın sağlık birliğini paylaştı: NATO güçlerini hazır ve dirençli tutuyor

NATO, Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında Almanya'da görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 66. Mekanize Piyade Tugayı hakkında yaptığı paylaşımda, ''66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan sağlık birlikleri, NATO güçlerini hazır ve dirençli tutuyor' ifadelerini kullandı.

IHA17 Şubat 2026 Salı 12:16 - Güncelleme:
NATO, TSK'nın sağlık birliğini paylaştı: NATO güçlerini hazır ve dirençli tutuyor
ABONE OL

NATO Müttefik Ortak Kuvvet Komutanlığı Brunssum tarafından sosyal medyadan Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında Almanya'da görev yapan TSK'nın 66. Mekanize Piyade Tugayı hakkında paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Steadfast Dart 26 sırasında görev başındaki Tıbbi Birim! 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan sağlık birlikleri, NATO güçlerini Steadfast Dart 2026 tatbikatı sırasında hazır ve dirençli tutuyor" ifadeleri kullanıldı. İnternet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Türk sağlık birimi, NATO'nun yılın en büyük tatbikatı olan ve Almanya'nın kuzeyinde devam eden Steadfast Dart 26 tatbikatı sırasında hayati önem taşıyan geniş kapsamlı tıbbi destek sağlıyor. Askeriyede tıbbi destek, yalnızca operasyonlar sırasında değil, tatbikatlar sırasında da personelin sağlığı, güvenliği ve operasyonel hazırlığını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. 66. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Türk Sağlık Birimi, travma, kurşun ve patlama yaralanmaları, solunum yolu acil durumları, şiddetli kanama ve diğer kritik durumlar da dahil olmak üzere operasyonel alanlarda acil yaşam kurtarıcı tıbbi bakım sağlayabiliyor. Birim bünyesindeki uzman personel, zorlu ve yüksek riskli ortamlarda ileri düzey tıbbi tedaviyi hızla başlatmak üzere eğitilmiştir. Birim bünyesindeki sağlık personeli arasında bir sağlık subayı, bir paramedik, 5 muharebe sağlık uzmanı ve 2 ambulans şoförü bulunmaktadır. Tatbikat boyunca ayakta hafif tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan 97 askeri personelle yoğun bir şekilde ilgilenmişlerdir. Bu birim, 5 askeri personele kadar yataklı tedavi imkanı sunan bir hastanenin yanı sıra sağlık personelinin zorlu ortamlarda güvenli bir şekilde çalışmasına imkan tanıyan zırhlı bir ambulanstan oluşmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

5 kadın yolcu ve taksici birbirine girdi: Taksimetreyi kabul etmeyip, ücretin yarısını bile ödemediler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.