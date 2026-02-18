İSTANBUL 10°C / 3°C
  NATO üyeliğimizin 74. yıl dönümü... Dışişleri: Kritik ve kapsamlı katkılarda bulunmayı sürdürüyoruz
Güncel

NATO üyeliğimizin 74. yıl dönümü... Dışişleri: Kritik ve kapsamlı katkılarda bulunmayı sürdürüyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 74. yıl dönümünde, güçlü ordusu, gelişmiş askeri kabiliyetleri ve dinamik savunma sanayisiyle Avrupa-Atlantik güvenliğine kritik ve kapsamlı katkılarda bulunmayı sürdürdüğünü bildirdi.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
NATO üyeliğimizin 74. yıl dönümü... Dışişleri: Kritik ve kapsamlı katkılarda bulunmayı sürdürüyoruz
Bakanlığın Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin, NATO'ya üyeliğinin 74. yıl dönümünde, güçlü ordusu, gelişmiş askeri kabiliyetleri ve dinamik savunma sanayisiyle Avrupa-Atlantik güvenliğine kritik ve kapsamlı katkılarda bulunmayı sürdürdüğü belirtilen paylaşımda, İttifak'taki öncü rolü çerçevesinde 7-8 Temmuz'da NATO Ankara Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet tehdidine karşı kolektif savunma oluşturma amacıyla 1949'da kurulan NATO'ya resmen 18 Şubat 1952'de katılmıştı.

Bugün 32 üyesi bulunan İttifak içinde Türkiye, kapasitesi yüksek hava, kara ve deniz unsurlarıyla NATO'nun önemli misyonları ve tatbikatlarında kritik roller üstleniyor.

