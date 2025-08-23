İSTANBUL 29°C / 21°C
23 Ağustos 2025 Cumartesi
  • NATO Zirvesi için geri sayım başladı! Türkiye'den ''Ay Yıldız'' sürprizi
Güncel

NATO Zirvesi için geri sayım başladı! Türkiye'den ''Ay Yıldız'' sürprizi

7-8 Temmuz 2026 tarihindeki NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Türkiye, liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, bakanları ise TSK'nın ilerleyen süreçte kalbi olacak Ay Yıldız Yerleşkesi'nde ağırlayacak.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 08:48
NATO Zirvesi için geri sayım başladı! Türkiye'den ''Ay Yıldız'' sürprizi
NATO'nun 7-8 Temmuz 2026 tarihindeki Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Türkiye'nin toplantılara ilişkin planlamasına dair ilk detaylar gelmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Zirve hazırlığı kapsamında ise savunma bakanları TSK'nın ilerleyen süreçte kalbi olacak olan ve Etimesgut'ta inşası süren Ay Yıldız Yerleşkesi'nde toplanacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının aynı çatı altında toplanacağı Ay Yıldız Karargâhı'nın birinci bölüm çalışmaları tamamlanmak üzere. İkinci bölümün inşaatının ise 2027 Ağustos'unda bitirilmesi hedefleniyor. Böylece NATO Zirvesi öncesinde yerleşkenin önemli bölümlerinin hazır hale getirilmesi öngörülüyor.

SADECE KARARGÂH DEĞİL

Ay ve yıldız formuyla inşa edilen dev projede yalnızca karargâh binaları değil, konferans salonları, otoparklar, spor tesisleri ve yeşil alanlar da bulunuyor. Ay formu içerisinde bin 600 kişilik büyük salonun yanı sıra 500 ve 250 kişilik salonlarla birlikte toplam 3 bin 100 kişilik toplantı kapasitesi planlandı.

