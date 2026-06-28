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NATO zirvesi öncesi kritik temas... AB ile ilişkiler masaya yatırılacak

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Üye Marta Kos ve Göçten Sorumlu Üye Magnus Brunner, 29-30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. NATO Ankara Zirvesi öncesinde gerçekleşecek temasta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AB-Türkiye ilişkileri ve ortak güvenlik meseleleri ele alınacak.

AA28 Haziran 2026 Pazar 22:57 - Güncelleme:
NATO zirvesi öncesi kritik temas... AB ile ilişkiler masaya yatırılacak
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Avrupa Birliği'nin üç üst düzey ismi, 29-30 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. 7-8 Temmuz'daki NATO Ankara Zirvesi öncesinde yapılacak temas, AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir ivme kazandırma amacı taşıyor. Ziyaret kapsamında göç, güvenlik ve genişleme gibi hassas konuların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile masaya yatırılması bekleniyor.

AB'NİN ÜÇ KİLİT İSMİ ANKARA YOLCUSU

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, 29-30 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Kallas, Kos ve Brunner'in, 29-30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, Kallas, Kos ve Brunner'in ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği kaydedildi.

NATO ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK FIRSAT

Ziyaretin 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi öncesinde yapılacağının altı çizilen açıklamada, "Ziyaret, Türkiye'nin aday ülke ve NATO müttefiki olması bağlamında, AB-Türkiye ilişkilerini gözden geçirmek, giderek daha istikrarsız hale gelen jeopolitik ortamda karşılaşılan ortak zorlukları tartışmak ve işbirliği için yeni yollar aramak için bir fırsat olacak." ifadesi yer aldı.

Bu, Kallas'ın Türkiye'ye yapacağı ikinci resmi ziyaret olacak.

  • AB Türkiye ilişkileri
  • Kaja Kallas
  • NATO Ankara Zirvesi
  • Hakan Fidan
  • AB genişleme

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