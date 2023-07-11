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NATO Zirvesi'ndeki görüşmelerde dikkat çeken detay: Özel olarak hazırlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderleriyle art arda yaptığı görüşmelerde başucunda Türk bayrağı basılı kitaplar yer aldı. Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılan kitaplar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlandı.

11 Temmuz 2023 Salı 23:06 - Güncelleme:
NATO Zirvesi'ndeki görüşmelerde dikkat çeken detay: Özel olarak hazırlandı
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Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta birçok ülkenin lideriyle görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmeler sırasında hemen yanında yer alan masanın üzerinde yer alan kitaplar dikkat çekti. Türk bayrağı motifli bir kutunun içerisinde yer alan kitapların Türkçe ve İngilizce olarak adlandırıldığı görüldü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANDI

Kitapların NATO Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından özel olarak hazırlatıldığı öğrenildi.

Görüşmelerde objektiflere yansıyan kitapların adları ise şöyle;

Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi, İnsani Yardımda Türkiye Modeli, Lider Diplomasisi, Türkiye'nin NATO Üyeliği Fırsatlar ve Zorluklar.

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